Представники КСУ взяли участь в обговоренні переговорних позицій щодо вступу до ЄС

Захід був присвячений наданню консультативної допомоги українській стороні у підготовці проєктів переговорних позицій щодо переговорних розділів Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

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Представники Конституційного Суду України взяли участь в обговоренні переговорних позицій щодо вступу до ЄС. Про це повідомили у КСУ.

30 січня представники КСУ взяли участь в онлайн-нараді державних органів за участі експертів.

Захід був присвячений наданню консультативної допомоги українській стороні у підготовці проєктів переговорних позицій щодо переговорних розділів Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Від Конституційного Суду України в нараді взяли участь виконувач обов’язків Голови Суду Олександр Петришин та працівники Секретаріату Суду Микола Гриценко – заступник керівника Правового департаменту, Оксана Житник – заступник керівника Правового департаменту – керівник Управління порівняльно-правового аналізу, Ольга Погребняк – заступник керівника Правового департаменту – керівник Управління опрацювання конституційних подань та конституційних звернень.

У межах заходу учасникам представили презентацію щодо принципів і процедур розробки переговорних позицій, надано практичні рекомендації та відповіді на запитання щодо методології підготовки переговорного процесу України для вступу до Європейського Союзу.

«Обговорення сприяло поглибленню міжвідомчої координації та підвищенню ефективності розробки переговорних позицій, що є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України», - вказали в КСУ.

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