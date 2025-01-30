На кордоні Литви з Білоруссю виявили 25-метровий підземний тунель

Ймовірно, тунель використовувався для контрабанди.

Фото: LRT

Литовські прикордонники знайшли 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який, ймовірно, використовували для контрабанди. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Литви Гедрюс Мішутіс у коментарі LRT.

За його словами, тунель виявили поблизу села Пасваліс. Наразі триває досудове розслідування, деталі якого узгоджуються з прокуратурою.

Після зведення фізичного бар'єра на кордоні контрабандистам стало складніше провозити нелегальні товари, однак вони шукають нові методи, зокрема використовуючи метеорологічні кулі.

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