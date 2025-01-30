У США можна отримати авторські права на роботи штучного інтелекту, але лише за умови творчого втручання людини

Однак робота, яку повністю створив штучним інтелектом, не буде захищена авторським правом.

У США художники можуть отримати авторські права на роботи, які вони створили за допомогою штучного інтелекту. Однак для цього є умови. Про це йдеться в доповіді Управління з авторських прав США, передає The Hill.

Зокрема, рішення, чи давати авторські права митцю, розглядатимуть окремо в кожному випадку.

Для цього вивчатимуть ступінь людського внеску і творчості в кожній роботі. І лише після цього буде рішення — авторське право може бути повним або частковим.

Однак робота, яку повністю створив штучним інтелектом, не буде захищена авторським правом. Йдеться про роботи, які створив чат-бот або система штучного інтелекту на чийсь запит.

Попри розвиток технологій штучного інтелекту Управління вирішило, що чинні закони про авторське право «є адекватними та відповідними», тому додаткових законів не потрібно.

«Закон про авторське право вже давно адаптувався до нових технологій і може дозволити в кожному конкретному випадку визначити, чи відображають результати, згенеровані штучним інтелектом, достатній людський внесок, щоб гарантувати захист авторських прав», — йдеться у звіті.

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