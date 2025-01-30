В США можно получить авторские права на работы искусственного интеллекта, но только при творческом вмешательстве человека

Однако работа, полностью созданная искусственным интеллектом, не будет защищена авторским правом.

В США художники могут получить авторские права на работы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Однако для этого есть условия. Об этом говорится в докладе Управления по авторским правам США, передает The Hill.

В частности, решение, давать ли авторские права художнику, будут рассматриваться отдельно в каждом случае.

Для этого будут изучать степень человеческого вклада и творчества в каждой работе. И только после этого последует решение — авторское право может быть полным или частичным.

Однако работа, полностью созданная искусственным интеллектом, не будет защищена авторским правом. Речь идет о работах, которые создал чат-бот или система искусственного интеллекта по чьему-то запросу.

Несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта, Управление решило, что действующие законы об авторском праве «являются адекватными и соответствующими», поэтому дополнительных законов не требуется.

«Закон об авторском праве уже давно адаптировался к новым технологиям и может позволить в каждом конкретном случае определить, отражают ли результаты, сгенерированные искусственным интеллектом, достаточный человеческий вклад, чтобы гарантировать защиту авторских прав», - говорится в отчете.

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