Как оформить возврат, если покупатель отказался от товара, отправленного службой доставки

Субъекту хозяйствования никаких актов на возврат средств составлять не нужно, поскольку такие акты составляются только в случаях возврата средств покупателю, а сумма возврата превышает 100 гривен.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области рассказали, как оформить возврат, если покупатель отказался от товара, отправленного с помощью служб доставки.

Порядок проведения расчетов в сфере торговли, общепита и услуг установлен ст. 3 Закона от 6 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, п. 2 определена обязанность хозяйствующих субъектов, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для выполнения платежной операции предоставлять лицу, получающему или возвращающему товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воспроизведением на дисплее регистратора расчетных операций или дисплее устройства, на котором установлен программный РРО QR-кода).

Согласно п. 5 разд. ІІІ Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов от 14.06.2016 № 547 с изменениями и дополнениями, регистрация продаж (возврат) товаров, предоставление услуг, получение (возврат) средств через РРО производится одновременно с расчетной операцией.

Расчетный документ на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме, предоставляется лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее. Расчетная операция считается произведенной через РРО, если данные о ее объемах введены в режиме регистрации.

Согласно п. 1 разд. IV Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденного приказом Министерства финансов от 23.06.2020 № 317 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов от 14 июня 2016 года № 547» с изменениями и дополнениями, субъекты используют ПРРО для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказания услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг или операций по торговле валютными ценностями в наличной форме, обязанные соблюдать установленные ст. 3, 4 Закона № 265 порядков проведения расчетов, в частности, предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая такие, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязанности расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воспроизведением на дисплее устройства, на котором установлен ПРРО, QR-кода, позволяющего лице его считать и идентифицировать с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных и/или отправкой электронного расчетного документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной почты).

При этом обязанностью именно продавца товаров является организация предоставления информации о подтверждении возврата товаров без их продажи от службы доставки.

В случае неполучения или отказа от товара покупателем, при отправке их с помощью служб доставки достаточно в режиме регистрации провести операцию возврата товаров на основании квитанции (других подтверждающих документов) от службы доставки о возврате отправки и расчетного чека РРО/ПРРО, в которых такие товары идентифицированы.

Субъекту хозяйствования никаких актов на возврат средств составлять не нужно, так как такие акты составляются только в случаях возврата средств покупателю, а сумма возврата превышает 100 гривен.

Операция возврата товаров в случае не получения или отказа от товаров покупателем при отправке их посредством служб доставки должна быть произведена в день получения субъектом хозяйствования квитанции от службы доставки о возврате отправки и чеке РРО/ПРРО, где такие товары идентифицированы, а в случае их получение по окончании рабочего дня, с учетом режима работы предприятия.

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