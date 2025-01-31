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Як оформити повернення, якщо покупець відмовився від товару, який відправили службою доставки

08:11, 31 січня 2025
Суб’єкту господарювання жодних актів на повернення коштів складати не потрібно, оскільки такі акти складаються лише у випадках повернення коштів покупцю, а сума повернення перевищує 100 гривень.
Як оформити повернення, якщо покупець відмовився від товару, який відправили службою доставки
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли, як оформити повернення, якщо покупець відмовився від товару, який було відправлено за допомогою служб доставки.

Порядок проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлено ст. 3 Закону від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, п. 2 визначено обов’язок суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО QR-коду).

Відповідно до п. 5 розд. ІІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями, реєстрація продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів через РРО проводиться одночасно з розрахунковою операцією.

Розрахунковий документ на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі, надається особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї. Розрахункова операція вважається проведеною через РРО, якщо дані про її обсяги введені в режимі реєстрації.

Згідно з п. 1 розд. IV Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 14 червня 2016 року № 547» із змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які використовують ПРРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг або операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зобов’язані дотримуватись встановлених ст. 3, 4 Закону № 265 порядків проведення розрахунків, зокрема, надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи такі, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, під час отримання товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО, QR-коду, який дає змогу особі його зчитати та ідентифікувати з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

При цьому, обов’язком саме продавця товарів є організація надання інформації щодо підтвердження повернення товарів без їх продажу від служби доставки.

У випадку не отримання або відмови від товару покупцем, при відправці їх за допомогою служб доставки достатньо в режимі реєстрації провести операцію повернення товарів на підставі квитанції (інших підтвердних документів) від служби доставки про повернення відправлення та розрахункового чеку РРО/ПРРО, в яких такі товари ідентифіковані.

Суб’єкту господарювання жодних актів на повернення коштів складати не потрібно, оскільки такі акти складаються лише у випадках повернення коштів покупцю, а сума повернення перевищує 100 гривень.

Операція повернення товарів у випадку не отримання або відмови від товарів покупцем при відправці їх за допомогою служб доставки має бути проведена в день отримання суб’єктом господарювання квитанції від служби доставки про повернення відправлення та чеку РРО/ПРРО, де такі товари ідентифіковані, а у випадку їх отримання після закінчення робочого дня, з урахуванням режиму роботи суб’єкта господарювання.

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