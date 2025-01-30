Публічні службовці, які отримали кошти в рамках Нацкешбеку або Зимової єПідтримки, мають їх задекларувати

Кошти, отримані за цими держпрограмами, є доходом.

Публічні службовці, які отримали у 2024 році нарахування Національного кешбеку та/або Зимової єПідтримки, мають їх задекларувати.

Оскільки кошти, отримані за цими держпрограмами, є доходом, публічні службовці мають задекларувати їх через реєстр декларацій на portal.nazk.gov.ua. На цьому наголосили у Міністерстві економіки.

Кошти не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Програма Національного кешбеку «Зроблено в Україні» є державною грошовою допомогою для покупців товарів та послуг українського виробництва. Кошти в межах цієї програми зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий покупцем в одному з українських банків.

Розмір одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка» становить 1 000 грн.

Кошти в межах «Зимової підтримки» зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий в одному з уповноважених банківських установ України. Для деяких категорій громадян, визначених у постанові, виплата здійснюється через АТ «Укрпошта».

Як це зробити – в інфографіці нижче:

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