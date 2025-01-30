Восьмий ААС за 2024 рік розглянув близько 6 тисяч справ у електронній формі

За підсумками 2024 року судді Восьмого ААС в електронній формі розглянули понад 5 590 справ та матеріалів, що становить понад 17% від загальної кількості.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у 2024 році розглянув понад 5 590 справ та матеріалів в електронній формі, що становить понад 17% від загальної кількості.

У суді нагадали, що 29 червня 2023 року Верховною Радою ухвалено Закон №3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», яким передбачено обов’язкову реєстрацію та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах.

Закон передбачав різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи. Так, з 18 жовтня 2023 року для участі в господарських, цивільних та адміністративних справах адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування мали зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєстрували свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Що ж стосується юридичних осіб приватної форми власності, то їм треба було зареєструватися до 20 лютого 2024 року.

У зв’язку з введенням з 18 жовтня 2023 року обов’язкової реєстрації Електронних кабінетів відповідно до закону №3200-IX Вища рада правосуддя своїм рішенням від 12 жовтня 2023 року №977/0/15-23 внесла відповідні зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Змінами до Перехідних положень Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) передбачено, що до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи можуть розглядатися (формуватися та зберігатися) в паперовій, електронній чи змішаній формі залежно від наявних у суді можливостей.

Для технічної можливості розгляду судових справ в електронній формі необхідна наявність відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства України та Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах.

Для можливості розгляду суддями Восьмого апеляційного адміністративного суду справ в електронній формі два зали судових засідань суду було додатково оснащено відповідним обладнанням. Робочі станції з можливістю розгляду судових справ в електронній формі було встановлено на столах суддівської колегії та підключено до Комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», через яку забезпечується доступ до сформованих в цій комп’ютерній програмі електронних судових справ.

Зважаючи на створення у Восьмому апеляційному адміністративному суді технічних можливостей для розгляду судових справ в електронній формі, 21 лютого 2024 року колегією суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду у складі головуючої судді Романи Хобор, суддів Надії Бруновської та Сергія Кузьмича вперше здійснено апеляційний розгляд судової справи виключно в електронні формі.

Починаючи з 21 лютого 2024 року, дати першого апеляційного розгляду судової справи, і по 31 грудня 2024 року суддями Восьмого апеляційного адміністративного суду в електронній формі було розглянуто понад 5 590 справ та матеріалів.

В апеляційному порядку в електронній формі було переглянуто 517 рішень судів першої інстанції, із них:

- 115 розглянуто в письмовому провадженні;

- 29 у відкритому судовому засіданні;

- 13 в режимі відеоконференції.

У понад 5 070 справах та матеріалах суддями Восьмого апеляційного адміністративного суду було винесено ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у відкриті апеляційного провадження.

За підсумками розгляду справ в електронній формі суд зробив наступні висновки.

«Такий формат розгляду справ дозволяє дотримуватись принципу процесуальної економії, адже забезпечує можливість оперативного обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, швидкого отримання учасниками інформації про рух справи, а також процесуальних документів за наслідками розгляду справи, що суттєво зменшує тривалість розгляду судових справ у суді.

Розгляд судових справ в електронній формі дозволяє суттєво економити кошти державного бюджету на закупівлі офісного паперу, заправці картриджів для принтерів, а також витратах на пересиланні поштової кореспонденції.

Використання сучасних технологій у судочинстві створює більше умов для забезпечення прозорої діяльності судів та підвищенні рівня довіри громадян до суду, як органу правосуддя, де кожен може захистити свої права, що в свою чергу гарантує утвердження таких принципів правосуддя як гласність, відкритість, публічність, прозорість та доступність судового процесу», — наголосили у Восьмому ААС.

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