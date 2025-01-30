Восьмой ААС за 2024 год рассмотрел около 6 тысяч дел в электронной форме

По итогам 2024 года судьи Восьмого ААС в электронной форме рассмотрели более 5590 дел и материалов, что составляет более 17% от общего количества.

Восьмой апелляционный административный суд в 2024 году рассмотрел более 5590 дел и материалов в электронной форме, что составляет более 17% от общего количества.

В суде напомнили, что 29 июня 2023 года Верховной Радой принят Закон №3200-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), что обеспечивает обмен документами», которым предусмотрена обязательная регистрация и использование электронных кабинетов для участия в судебных процессах.

Закон предусматривал разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы. Так, с 18 октября 2023 для участия в хозяйственных, гражданских и административных делах адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны были зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, в обязательном порядке Остальные лица регистрировали свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Что касается юридических лиц частной формы собственности, то им нужно было зарегистрироваться до 20 февраля 2024 года.

В связи с введением с 18 октября 2023 года обязательной регистрации Электронных кабинетов в соответствии с законом №3200-IX Высший совет правосудия своим решением от 12 октября 2023 года №977/0/15-23 внес соответствующие изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Изменениями в Переходные положения Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) предусмотрено, что до начала функционирования всех подсистем (модулей) ЕСИТС дела могут рассматриваться (формироваться и храниться) в бумажной, электронной или смешанной форме в зависимости от имеющихся в суде возможностей.

Для технической возможности рассмотрения судебных дел в электронной форме необходимо соответствующего технического обеспечения с учетом требований законодательства Украины и Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах.

Для возможности рассмотрения судьями Восьмого апелляционного административного суда дел в электронной форме два зала судебных заседаний суда дополнительно оснащены соответствующим оборудованием. Рабочие станции с возможностью рассмотрения судебных дел в электронной форме были установлены на столах судейской коллегии и подключены к Компьютерной программе «Делопроизводство специализированного суда», через которую обеспечивается доступ к сформированным в этой компьютерной программе электронным судебным делам.

Ввиду создания в Восьмом апелляционном административном суде технических возможностей для рассмотрения судебных дел в электронной форме, 21 февраля 2024 года коллегией судей Восьмого апелляционного административного суда в составе председательствующей судьи Романы Хобор, судей Надежды Бруновской и Сергея Кузьмича впервые осуществлены апелляции форме.

Начиная с 21 февраля 2024 года, дать первое апелляционное рассмотрение судебного дела, и по 31 декабря 2024 года судьями Восьмого апелляционного административного суда в электронной форме было рассмотрено более 5 590 дел и материалов.

В апелляционном порядке в электронной форме было пересмотрено 517 решений судов первой инстанции, из них:

- 115 рассмотрены в письменном производстве;

- 29 в открытом судебном заседании;

– 13 в режиме видеоконференции.

В более чем 5 070 делах и материалах судьями Восьмого апелляционного административного суда было принято решение о возвращении апелляционной жалобы или об отказе в открытии апелляционного производства.

На основе рассмотрения дел в электронной форме суд сделал следующие выводы.

«Такой формат рассмотрения дел позволяет соблюдать принцип процессуальной экономии, ведь обеспечивает возможность оперативного обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса, быстрого получения участниками информации о движении дела, а также процессуальных документов по результатам рассмотрения дела, что существенно уменьшает продолжительность рассмотрения судебных дел в суде.

Рассмотрение судебных дел в электронной форме позволяет существенно экономить средства государственного бюджета на закупке офисной бумаги, заправке картриджей для принтеров, а также расходах по пересылке почтовой корреспонденции.

Использование современных технологий в судопроизводстве создает больше условий для обеспечения прозрачной деятельности судов и повышения уровня доверия граждан к суду как органу правосудия, где каждый может защитить свои права, что в свою очередь гарантирует утверждение таких принципов правосудия как гласность, открытость, публичность, прозрачность и доступность судебного процесса», — отметили в Восьмом ААС.

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