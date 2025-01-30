Совет судей 30 января проведет заседание — какие вопросы рассмотрит

На повестку дня заседания Совета судей вынесено 5 вопросов.

В четверг, 30 января, в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины.

На повестку дня предварительно вынесены следующие вопросы:

Относительно соответствия лиц, которые выразили намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». О рассмотрении Отчета о результатах аудита соответствия по теме «Обеспечение деятельности Высшего антикоррупционного суда» утвержденного решением Счетной палаты от 19 декабря 2024 года № 58-2. О согласовании проекта изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел. Об обращении судьи Байталюка В.Д. Разное.

Заседание Совета судей Украины состоится в 16:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

«Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины. Регистрация представителей СМИ на e-mail: [email protected]», – добавили в РСУ.

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