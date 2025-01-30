Совет судей 30 января проведет заседание — какие вопросы рассмотрит

В четверг, 30 января, в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины.
На повестку дня предварительно вынесены следующие вопросы:
Заседание Совета судей Украины состоится в 16:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
«Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины. Регистрация представителей СМИ на e-mail: [email protected]», – добавили в РСУ.
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