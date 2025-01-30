В Дрогобыче суд обязал предпринимательницу снести самовольно построенный гараж в центре города

Установлено, что предпринимательница самовольно захватила землю коммунальной формы собственности, где незаконно построила гараж.

Дрогобычский районный суд Львовской области обязал предпринимательницу снести самовольно построенный гараж в центре города. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, по делу №442/6843/24 судом удовлетворен иск окружной прокуратуры об отмене государственной регистрации права частной собственности на объект недвижимости. Кроме этого, решением суда ответчика обязано освободить земельный участок от самовольно возведенных сооружений и привести его в первоначальное состояние.

Речь идет о гараже, который находится на одной из центральных улиц Дрогобыча. Площадь указанного здания составляет 23,6 кв.

Установлено, что предпринимательница самовольно захватила землю коммунальной формы собственности, где незаконно построила гараж. В дальнейшем, воспользовавшись услугами госрегистратора, зарегистрировала право собственности на эту недвижимость.

«Однако регистрация была проведена без наличия всех необходимых для этого документов. В частности, отсутствовали сведения, подтверждающие принятие в эксплуатацию объекта недвижимости, присвоение ему адреса и сведения о технической инвентаризации объекта», — отметили в прокуратуре.

Относительно регистратора открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Реагируя на выявленные нарушения в сфере земельного законодательства, прокуроры обратились в суд.

Суд согласился с доводами прокурора и отменил госрегистрацию права частной собственности, обязал освободить земельный участок от самовольно возведенных сооружений и привести его в первоначальное состояние. Следовательно, предпринимательница обязана освободить участок, снеся размещенный на нем гараж.

После получения постановления суда прокуратурой будут приниматься меры по обеспечению его выполнения.

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