У Дрогобичі суд зобов'язав підприємицю знести самовільно збудований гараж у центрі міста

Встановлено, що підприємиця самовільно захопила землю комунальної форми власності, де незаконно збудувала гараж.

Дрогобицький районний суд Львівської області зобов'язав підприємицю знести самовільно збудований гараж у центрі міста. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, у справі №442/6843/24 судом задоволено позов окружної прокуратури про скасування державної реєстрації права приватної власності на об’єкт нерухомості. Крім цього рішенням суду відповідача зобов’язано звільнити земельну ділянку від самовільно зведених споруд і привести її у первинний стан.

Мова йде про гараж, який знаходиться на одній із центральних вулиць Дрогобича. Площа вказаної будівлі становить 23,6 кв.м.

Встановлено, що підприємиця самовільно захопила землю комунальної форми власності, де незаконно збудувала гараж. У подальшому, скориставшись послугами держреєстратора, зареєструвала на цю нерухомість право власності.

«Проте реєстрацію було проведено без наявності усіх необхідних для цього документів. Зокрема, були відсутні відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомості, присвоєння йому адреси та відомості про технічну інвентаризацію об’єкта», — зазначили у прокуратурі.

Щодо реєстратора наразі відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Реагуючи на виявлені порушення у сфері земельного законодавства, прокурори звернулися до суду.

Суд погодився з доводами прокурора та скасував держреєстрацію права приватної власності, зобов’язав звільнити земельну ділянку від самовільно зведених споруд та привести її у первинний стан. Відтак підприємиця зобов’язана звільнити ділянку, знісши розміщений на ній гараж.

Після отримання постанови суду прокуратурою будуть вживатися заходи для забезпечення її виконання.

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