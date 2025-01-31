Можно ли не разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка — ответ Гоструда

Правила внутреннего трудового распорядка у физического лица-предпринимателя должны быть обязательно.

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, обязательно ли нужно разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка.

Согласно статье 142 Кодекса законов о труде Украины, трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми трудовыми коллективами по представлению собственника или уполномоченного им органа и выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем на основе типовых правил.

Специалисты Гоструда сослались на разъяснение Министерства социальной политики, где отмечается, что правила внутреннего трудового распорядка у физического лица-предпринимателя должны быть обязательно. Те, кто этого не придерживается, ожидает финансовая ответственность, предусмотренная статьей 265 упомянутого Кодекса.

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