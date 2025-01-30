В НАПК объяснили, нужно ли отражать в декларации движение средств между субъектом декларирования и членами его семьи

Субъектам декларирования разъяснили вопрос отражения в декларации движения средств.

Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило, отражаются ли в разделах 11 «Доходы, в том числе подарки» и 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации сведения о движении средств между субъектом декларирования и членами его семьи.

«Нет, если такое движение средств не привело к получению членом семьи отдельного вида дохода (подарка, алиментов и т.п.)», - отметили в НАПК.

Движение средств само по себе в наличной или безналичной форме между субъектом декларирования и членами его семьи, сведения о которых указаны в разделе 2.2 «Информация о членах семьи субъекта декларирования» декларации, не считается доходом/расходом для целей декларирование и не подлежит отражению в разделах 11 «Доходы, в том числе подарки» и 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации соответственно.

В то же время, если такие средства являются самостоятельным видом дохода (например, подарком, алиментами), сведения о нем должны быть отражены в декларации, добавляют в НАПК.

В случае движения денежных средств между субъектом декларирования и лицами, сведения о которых не указаны в разделе 2.2 «Информация о членах семьи субъекта декларирования» декларации, такие денежные средства подлежат декларированию на общих основаниях, независимо от наличия семейной связи.

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