У НАЗК пояснили, чи потрібно відображати у декларації рух коштів між суб’єктом декларування та членами його сім’ї

Суб’єктам декларування роз’яснили питання відображення у декларації руху коштів.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи відображаються у розділах 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації відомості про рух коштів між суб’єктом декларування та членами його сім’ї.

«Ні, якщо такий рух коштів не призвів до отримання членом сім’ї окремого виду доходу (подарунку, аліментів тощо)», - зазначили у НАЗК.

Рух коштів сам по собі у готівковій або безготівковій формі між суб’єктом декларування та членами його сім’ї, відомості про яких зазначені в розділі 2.2 «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації, не вважається доходом / видатком для цілей декларування та не підлягає відображенню в розділах 11 «Доходи, у тому числі подарунки» та 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації відповідно.

Водночас якщо такі кошти є самостійним видом доходу (наприклад, подарунком, аліментами), відомості про нього мають бути відображені у декларації, додають у НАЗК.

У разі руху грошових коштів між суб’єктом декларування та особами, відомості про яких не зазначено в розділі 2.2 «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації, такі грошові кошти підлягають декларуванню на загальних підставах, незалежно від наявності родинного зв’язку.

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