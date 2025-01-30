Скіфи, готи, козацтво, Степан Бандера, Леонід Кравчук, Євромайдан та створення «Дії» – що повинні знати судді та кандидати на посади суддів перед тестуванням з історії української державності

ВККС затвердила програму іспиту з історії української державності для діючих та майбутніх суддів, яка нагадує шкільні та університетські програми.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 січня 2025 року затвердила програму іспиту та таксономічну характеристику анонімного тестування з історії української державності.

Нагадаємо, що тестування з історії української державності стало обов’язковим для кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які хочуть змінити суд або судову інстанцію, після того як 30 грудня 2023 року набув чинності закон, яким вносилися зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Тестування з історії української державності стало частиною кваліфікаційного іспиту, який необхідно скласти для перевірки професійних знань судді.

Втім обов’язковим тестування на знання української державності є для суддів та кандидатів на посади суддів у конкурсних та кадрових процедурах, які розпочалися з грудня 2024 року або будуть оголошені у подальшому.

Конкурс на посади суддів апеляційних судів та конкурс на посади суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду, які розпочалися ще восени 2023 року, завершаться без складання вказаного тестування.

Що стосується, власне, переліку питань тестування з історії української державності, то вони будуть оприлюднені не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту, а перелік правильних відповідей на відповідні тестові запитання – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Що повинні знати судді та кандидати на посади суддів

В цілому, програма іспиту з історії української державності нагадує вже діючі шкільні та університетські курси, а також відповідні програми для державних службовців.

Зокрема, від суддів та майбутніх суддів буде вимагатися знання і стародавньої історії українських земель.

Мова йде про племена кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, які проживали на території майбутньої України ще до нашої ери або на початку нашої ери. Також необхідно буде приділити увагу давньогрецькій колонізації Північного Причорномор’я та таким державним утворенням, як Боспорське царство, Готська держава, Антський союз.

Чималий блок питань присвячено часам середньовічної «Київської Русі» - її державному устрою та політиці київських князів.

Також не оминули увагою розробники програми і часи Галицько-Волинської держави, яка існувала у XIII-XIV століттях та періоду перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

Ще один великий блок питань – перебування українських земель у складі Речі Посполитої, політика Кримського ханства у XV-XVIII століттях та роль козацтва в суспільно-політичному житті українських земель.

Крім того, увага зосереджена на постаті Богдана Хмельницького, створенні у XVII сторіччі козацької держави, відомої як «Гетьманщина» та її подальшому розколу, діяльності Івана Мазепи та Пилипа Орлика.

Також багато уваги приділено перебуванню українських земель у складі Російської імперії та Австро-Угорської імперії у XVIII та XX століттях, зокрема й питанням українського національно-політичного руху.

Черговий важливий блок питань пов’язано з революційними подіями 1917-1922 років – Центральна Рада, УНР, Акт злуки УНР і ЗУНР, Директорія, діяльність Михайла Грушевського, Павла Скоропадського, Симона Петлюри, Нестора Махно, війни з більшовицькою Росією та створення СРСР.

Відповідно, від суддів та кандидатів на посади суддів буде вимагатися знання історії перебування українських земель у складі СРСР, подій Другої світової війни, діяльності Організації українських націоналістів і Української повстанської армії у 1930-х – 1940-х роках.

Також необхідно буде ознайомитися з подробицями діяльності Степана Бандери, Романа Шухевича, Андрія Мельника, Ярослава Стецько, Олени Теліги, Дмитра Клячківського, Василя Кука, а також діячів української еміграції.

Будуть також питання і стосовно повоєнного радянського періоду історії України – Конституція УРСР 1978 року, дисидентський рух, створення Народного Руху України, «Революція на граніті», проголошення незалежності України у 1991 році, діяльність В’ячеслава Чорновіла, Мустафи Джемілєва та Леоніда Кравчука.

Окремі, достатньо великі за обсягом блоки питань – це події в Україні вже після 1991 року.

Автори включили у програму тестування фактично всі більш-менш значущі події з 1991 по 2024 роки – це й численні політичні кризи, Конституція 1996 року, президенства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, акція «Україна без Кучми», «Помаранчева революція» 2004-2005 років, відносини з ЄС, РФ та НАТО і навіть питання «посилення впливу олігархів із «сім’ї» Януковича».

Окрема увага – події Євромайдану 2013-2014 років, Антитерористична операція на Донбасі, Угода про Асоціацією з ЄС, люстрація, реформа поліції, декомунізація, отримання Томосу про автокефалію ПЦУ.

Цікаво також те, що судді та претенденти на посади суддів повинні знати про часи президентства Володимира Зеленського.

Як зазначено у програмі тестування, це розвиток електронного врядування, запуск сервісу «Дія» у 2020 році, Закон про деколонізацію 2023 року, повномасштабне вторгнення РФ і подальша часткова деокупація українських земель, порушення прав людини під час російсько-української війни та набуття Україною статусу кандидата України в ЄС.

З повним текстом програми іспиту з історії української державності та рекомендованою для підготовки літературою, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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