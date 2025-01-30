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Для учнів, які планують реєструватися на НМТ, нагадали про обов'язкову умову наявності паспорта

17:16, 30 січня 2025
Однією з умов для реєстрації на тести є наявність в учнів навчальних закладів паспорта.
Для учнів, які планують реєструватися на НМТ, нагадали про обов'язкову умову наявності паспорта
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Українці, яким виповнилося 14 років та які планують вступати до вищих навчальних закладів, нагадують про необхідність обов’язково подбати про наявність паспорта громадянина України. Через те, що однією з умов для реєстрації на тести є наявність в учнів (слухачів, студентів) навчальних закладів паспорта. Про це пишуть в МВС.

Наразі Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Згідно з цим документом, основні тестування проходитимуть протягом 14 травня – 25 червня; додаткові – 14-25 липня. Передбачено два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях Національного мультипредметного тесту триватиме із 6 березня до 3 квітня включно.

Для оформлення документа потрібно подати заяву та відповідні документи до будь-якого підрозділу ДМС або в ЦНАП:

  • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;
  • паспорт громадянина України одного з батьків. У разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності);
  • витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).

Для осіб, які досягли 14-річного віку та отримують паспорт громадянина України вперше, адміністративний збір не сплачується.

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