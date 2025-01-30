Для учнів, які планують реєструватися на НМТ, нагадали про обов'язкову умову наявності паспорта

Однією з умов для реєстрації на тести є наявність в учнів навчальних закладів паспорта.

Українці, яким виповнилося 14 років та які планують вступати до вищих навчальних закладів, нагадують про необхідність обов’язково подбати про наявність паспорта громадянина України. Через те, що однією з умов для реєстрації на тести є наявність в учнів (слухачів, студентів) навчальних закладів паспорта. Про це пишуть в МВС.

Наразі Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Згідно з цим документом, основні тестування проходитимуть протягом 14 травня – 25 червня; додаткові – 14-25 липня. Передбачено два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях Національного мультипредметного тесту триватиме із 6 березня до 3 квітня включно.

Для оформлення документа потрібно подати заяву та відповідні документи до будь-якого підрозділу ДМС або в ЦНАП:

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

паспорт громадянина України одного з батьків. У разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).

Для осіб, які досягли 14-річного віку та отримують паспорт громадянина України вперше, адміністративний збір не сплачується.

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