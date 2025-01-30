Український стяг замайорів над позиціями ворога на Донеччині

Українські військові закріпили прапор на вишці, яку контролюють росіяни.

Фото: ngu.gov.ua

На Донеччині пілоти бригади «Червона калина» Національної гвардії України вночі за допомогою дрона встановили синьо-жовтий прапор на вишці, що перебуває під контролем російських військ. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби», – зазначили військові.

В «Хортиці» наголосили, що цей вчинок є посланням окупантам: їхня присутність на українській землі тимчасова.

Джерело відео: Хортицький вітер

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