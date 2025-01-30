Украинский флаг взвился над позициями врага в Донецкой области

Украинские военные закрепили флаг на вышке, которую контролируют россияне.

Фото: ngu.gov.ua

В Донецкой области пилоты бригады «Червона калина» Национальной гвардии Украины ночью с помощью дрона установили сине-желтый флаг на вышке, находящейся под контролем российских войск. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

«На утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы», - отметили военные.

В «Хортице» подчеркнули, что этот поступок является посланием оккупантам: их присутствие на украинской земле временное.

Источник видео: Хортицкий ветер

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