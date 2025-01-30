USAID предусмотрело программу на 23,99 млн долларов США для Судебной администрации Украины, в том числе на питание, аренду авто, гостиниц и печать нагрудных табличек, документы

Кейтеринги, аренда авто, гостиничных номеров, авиаперевозки, оформление виз, печать нагрудных табличек: общая сумма предусмотренных расходов для Государственной судебной администрации Украины от программы Агентства США по международному развитию (USAID) составляет почти 24 млн. долларов США, из которых ГСА за 2 года использовала 16,6 млн долларов.

Почти 24 млн долларов составила стоимость программы федерального правительственного агентства США USAID, за счет которой проводилось обеспечение различных мероприятий Государственной судебной администрации Украины.

Из средств программы USAID за 2 года Государственная судебная администрация Украины освоила уже более 16,6 млн. долларов США – начиная со второй половины 2022 года, заканчивая первой половиной 2024 года. А конкретно – 16 668 083 долларов США.

В стоимость программы от США входят, в частности, услуги по обеспечению кейтерингов, возмещению командировок, питанию, аренде авто, ремонту офисов, оплате авиаперевозок. Это следует из планов закупок товаров, работ и услуг, приобретаемых за средства международной технической помощи, а также из отчетов, которые ГСА Украины направляла за 2022-2024 годы Кабмину. Эти документы приводим в конце этого материала.

На сайте Кабмина указано, что проект по регистрационному номеру 4836 предусматривает выделение в общей сложности 48 млн долларов для ГСА от USAID. Исполнителем является Кимоникс Интернешнл (Chemonics International Inc). Напомним, это международная частная компания из Вашингтона, через которую идут основные средства от федерального Агентства США по международному развитию USAID. Также напомним, что новая администрация Белого дома настроена провести аудит расходования средств.

Итак, известно о двух планах закупок за счет средств программы USAID «Справедливость для всех».

Одна программа в общей сложности была рассчитана на 24 млн долларов США (номер регистрационной карточки этого проекта, которую присвоило ему Правительство – 4836).

В плане закупок по этой программе стоит подпись руководителя программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Справедливость для всех» Дэвида М. Вона, а также представителя бенефициара проекта – в то время вр. и. о. Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Напомним, что дело в отношении Алексея Сальникова сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Вторая программа рассчитана на сумму 48 млн. долларов США, и на плане закупок в рамках этой программы уже стоит подпись нынешнего главы ГСА Максима Пампуры (регистрационная карточка 4836-05).

В Плане закупки на средства программы USAID за подписями Алексея Сальникова и Дэвида М. Вона, указано следующее:

Общая сметная стоимость программы USAID «Справедливость для всех» составляет 23,99 млн. долларов США. Исполнитель – Кимоникс Интернешнл (Chemonics International Inc).

Бенефициаром средств определена – Государственная судебная администрация Украины.

Именно в этой конкретной закупке речь идет об использовании 7,255 млн. долларов США.

Так, более 5 млн долларов США должно было идти, среди прочего, на транспортные услуги, копирование и издание литературы, подписку на специализированные периодические издания, проведение опросов, услуги по проведению медиа проектов и информационных компаний, канцелярские принадлежности для реципиентов и т.д.

Кроме того, 916,49 тысяч долларов, то есть почти миллион долларов США предусмотрено, среди прочего, на:

Авиаперевозки, железнодорожное и автобусное сообщение

Наземная перевозка и трансферы (аренда автомобилей, такси, поезд, автобус)

Гостиничные услуги

Услуги по бронированию отелей

Суточные расходы, питание, дополнительные расходы

Оформление виз

Аренда парковочных мест

Возмещение расходов по вышеперечисленным пунктам и т.п.

Еще более 1 млн долларов США согласно плану закупки, среди прочего, уходило на:

Ремонт и обустройство офиса

Аренда квартир (жилых помещений) для иностранного персонала проекта, коммунальные услуги, содержание жилых помещений, эксплуатационные услуги

Реклама в периодических изданиях

Услуги по поддержке массовой рассылки

Услуги по опросу и т.д.

Также 199,39 тысяч долларов уходило, среди прочего, на:

Проживание участников, питание, услуги кейтеринга

Транспортные услуги, проезд участников

Аренда помещения для проведения мероприятий

Нагрудные таблички с именами, печать сертификатов и приглашений.

Также еще 152 тысяч долларов США предусмотрено на офисное обеспечение.

Что удалось сделать за эти средства

Конечно, ГСА нужно было отчитаться за эти средства перед Кабмином.

Итак, за период с 1.01.2024 по 30.06.2024 по проекту 4836 Государственной судебной администрацией Украины освоено 5,018 миллионов долларов США программы USAID.

В частности, было издано и распространено 5000 экземпляров книги Тома Бингема «Правосудие» и проведена презентация (в отеле «Хаятт Ридженси Киев» с кейтерингом).

Также ГСА отчиталась о создании общественных центров правосудия, которые позволяют предупредить и решить правовые проблемы в общинах».

Кроме того, разрабатывались единые показатели добродетели судей и кандидатов в судьи.

Также поддерживали различные общественные организации, привлекали экспертов.

Оказывали поддержку ОО «Медийная инициатива по правам человека».

Следует заметить, что часть ОО, которые фигурируют в отчетах ГСА, и сами являются, согласно данным УП, получателями грантов от USAID. Например, в отчете за 2023 год ГСА указывает, что «оказана поддержка Ассоциации женщин-юристок Украины «ЮрФем» в проведении 16 июня 2023 года IV ежегодного форума юристок Украины «Дорожная карта борьбы с сексуальным насилием».

За период с января 2023 по июнь 2023 года ГСА было освоено 4,177 млн ​​долларов.

За период с июля 2023 по декабрь 2023 ГСА освоено еще 4,34 млн долларов.

За период с 1.07.2022 по 31.12.2022, то есть, когда ГСА возглавлял Алексей Сальников, в рамках проекта USAID было освоено 3,124 млн. долларов США.

За эти средства в частности было:

Привлечена экспертка Виктория Дженнет (Германия), которая исследовала проблематику и подготовила отчет с рекомендациями. Она анализировала опыт привлечения общественности к процедурам квалификации судей на примере ГРД.

(Германия), которая исследовала проблематику и подготовила отчет с рекомендациями. Она анализировала опыт привлечения общественности к процедурам квалификации судей на примере ГРД. Также Киевский райсуд Одессы, как указала ГСА, получил признание в Совете Европы и вошел в тройку номинантов на премию «Хрустальные весы правосудия».

Проведена встреча доноров о введении закона о медиации. Но работа из-за войны была приостановлена, так как многие медиаторы уехали за границу.

Также была осуществлена ​​поддержка разработки онлайн-платформы для украинских студентов-юристов (но завершена ли она, не указано).

Кроме того, были проведены вебинары для судей и заседания фокус-групп, в том числе, для создания в Украине судов по малозначительным делам и мировым судьям (как известно, этого не создано – прим. ред.).

Также ГСА подготовила информационный буклет для народных депутатов.

Ниже приводим соответствующие документы.

Автор: Наталя Мамченко

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