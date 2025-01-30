Во Франции автобус с учениками попал в аварию, погибла школьница

В результате ДТП погибла девочка, еще около сорока пострадавших.

Фото: Radio Intensité

Во французском муниципалитете Шатоден между Ле-Маном и Орлеаном произошла трагедия: в результате аварии школьного автобуса погибла девочка-подросток, а около сорока человек получили легкие ранения. По информации BFMTV, среди пострадавших 31 ученик, но их травмы оказались незначительными.

«Угрожающих жизни прогнозов нет. Пока нет никаких версий аварии», - сообщили в местной префектуре, уточнив, что автобус был единственным транспортным средством, попавшим в ДТП.

На место происшествия прибыли 40 пожарных, медицинский пункт и медико-психологическое подразделение скорой помощи.

Министр национального образования Франции Элизабет Борн выразила соболезнования семье погибшей девочки и поддержку пострадавшим.

«Я выражаю самые искренние соболезнования ее семье и близким. Я выражаю свою полную поддержку ученикам и образовательному сообществу. Я внимательно слежу за состоянием здоровья раненых. В понедельник утром я посещу школьное сообщество гимназии Эмиля Золя», - добавила она.

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