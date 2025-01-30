В Харьковской области разоблачили миллионные оборудки чиновников на ремонте дорог

Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня.

На Харьковщине правоохранители разоблачили группировку, в которую входили чиновники одной из территориальных общин области и коммерсанты. Они завладели почти 20 млн. гривен средств, которые предназначались для ремонта дорог. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Организатором противоправной сделки был заместитель председателя территориального общества. В 2023 году он инициировал заключение двенадцати договоров по ремонту местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями. К схеме он привлек мобилизованного специалиста, который якобы осуществлял техническое наблюдение за ремонтом, хотя и находился на службе.

Кроме того, в схеме принимали участие директор частного предприятия, выполнявшего ремонт, два прораба, работник коммерческой структуры, а также уполномоченное лицо по вопросам проведения закупок территориального общества.

«Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня и т.д. В частности, специалист ответственный за техническое наблюдение даже не выезжал на инспекцию выполненных работ, а подписывал готовые документы. Из-за этой сделки бюджет территориального общества потерял почти 20 млн гривен», - заявили в ГБР.

Во время обысков у фигурантов изъято более 1 млн. гривен наличными и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба.

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