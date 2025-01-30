На Харківщині викрили мільйонні оборудки посадовців на ремонті доріг

Для привласнення, виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебню.

На Харківщині правоохоронці викрили угруповання до якого входили посадовці однієї з територіальних громад області та комерсанти. Вони заволоділи майже 20 млн гривень коштів, які призначалися для ремонту доріг. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Організатором протиправної оборудки був заступник голови територіальної громади. У 2023 році він ініціював укладання дванадцяти договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами. До схеми він залучив мобілізованого фахівця, який нібито здійснював технічний нагляд за ремонтом, хоча й перебував на службі.

Крім того, у схемі брали участь директор приватного підприємства, яке виконувало ремонт, два виконроби, працівник комерційної структури, а також уповноважена особа з питань проведення закупівель територіальної громади.

«Для привласнення, виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебню тощо. Зокрема, спеціаліст відповідальний за технічний нагляд навіть не виїздив на інспекцію виконаних робіт, а підписував готові документи. Через цю оборудку бюджет територіальної громади втратив майже 20 млн гривень», - заявили у ДБР.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад 1 млн гривень готівкою та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

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