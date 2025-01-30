На Київщині чоловік кинув гранату на подвір'я знайомому з яким посварився

Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан.

У Бориспільському районі правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за фактом хуліганства. Як повідомили у поліції Київської області, за інформацією правоохоронців, чоловік посварився зі знайомим під час застілля та кинув гранату на його подвір’я.

Як вказується, повідомлення про вибух на території домоволодіння надійшло від 36-річного мешканця області.

У поліції зазначають, що правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої.

«Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я», - повідомляють правоохоронці.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан. На щастя, потерпілі відсутні.

Поліцейські затримали 35-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили йому про підозру за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

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