У Швеції застрелили Салвана Моміка, який спалював Коран під час протестів

Момік, християнин з Іраку, застрелений у Швеції напередодні суду за спалювання Корану.

Фото: Getty Images

У Швеції був застрелений Салван Момік, християнин з Іраку, який став відомим через неодноразове спалювання Корану під час масових протестів у 2023 році, що викликало обурення в мусульманських країнах. Про це повідомляє AFP.

Поліція підтвердила, що чоловік загинув від вогнепальних поранень, і відкрита справа за фактом вбивства. Тіло Моміка було знайдено напередодні ввечері в його будинку в місті Седертельє. Йому було 38 років. Відомо, що Стокгольмський суд мав сьогодні винести вирок у справі про спалення Корану, але слухання було відкладене через смерть одного з підсудних.

Як пише SVT, під час інциденту чоловік, ймовірно, вів пряму трансляцію в TikTok, і частина стрілянини могла потрапити на відео. Однак поліція не підтвердила і не спростувала цей факт.

За словами правоохоронців, вже затримано п'ять осіб у зв'язку з інцидентом.

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