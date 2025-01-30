В Швеции застрелили Салвана Момика, который сжигал Коран во время протестов

Момик, христианин из Ирака, застрелен в Швеции накануне суда за сжигание Корана.

Фото: Getty Images

В Швеции был застрелен Салван Момик, христианин из Ирака, который стал известным из-за неоднократного сжигания Корана во время массовых протестов в 2023 году, что вызвало возмущение в мусульманских странах. Об этом сообщает AFP.

Полиция подтвердила, что мужчина погиб от огнестрельных ранений, и открыто дело по факту убийства. Тело Момика было найдено накануне вечером в его доме в городе Седертелье. Ему было 38 лет. Известно, что Стокгольмский суд должен был сегодня вынести приговор по делу о сожжении Корана, но слушание было отложено из-за смерти одного из подсудимых.

Как пишет SVT, во время инцидента мужчина, вероятно, вел прямую трансляцию в TikTok, и часть стрельбы могла попасть на видео. Однако полиция не подтвердила и не опровергла этот факт.

По словам правоохранителей, уже задержаны пять человек в связи с инцидентом.

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