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БП ВС объяснила, кто является надлежащим ответчиком в деле по иску о признании заключенным договора купли-продажи земли коммунальной собственности

12:48, 30 января 2025
Большая Палата Верховного Суда отметила, что надлежащим ответчиком по делу по иску о признании заключенным договора купли-продажи земельного участка коммунальной собственности является орган местного самоуправления, а не его исполнительный орган.
БП ВС объяснила, кто является надлежащим ответчиком в деле по иску о признании заключенным договора купли-продажи земли коммунальной собственности
Фото: agropolit.com
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Надлежащим ответчиком по делу по иску покупателя о признании заключенным договора купли-продажи земельного участка коммунальной собственности в порядке статей 127, 128 ЗК Украины является орган местного самоуправления, осуществляющий от имени территориального общества правомочия собственника этого земельного участка в соответствии с законом, в том числе даже в случае принятия им решения об уполномочии исполнительного органа на заключение договора, ведь с учетом этого уполномочия исполнительный орган не приобретает правомочия собственника такого земельного участка.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда по делу от 18 декабря 2024 г. № 907/825/22 (производство № 12-13гс24).

ТОВ звернулося до суду з позовом до виконавчого органу міської ради про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки в запропонованій товариством редакції. Позивач стверджував, що відповідач зобов’язаний укласти з позивачем цей договір на виконання рішення міської ради щодо приватизації земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили.

У касаційній скарзі відповідач стверджував, що належним відповідачем у цій справі є міська рада, яка ухвалила рішення про продаж земельної ділянки.

За результатами розгляду справи Велика Палата ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій та відмовила в задоволенні позову з мотивів його заявлення до неналежного відповідача.

ВП ВС вказала, що у справі про визнання укладеним договору (зобов’язання укласти договір) позивачем є особа, яка бажає укласти договір, а відповідачем має бути сторона договору, яка відмовляється укласти договір, чим порушує права позивача.

Стороною договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності, який укладається в порядку статей 127, 128 ЗК України, є територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Отже, належним відповідачем у справі за позовом покупця про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності є територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування, що згідно із законом здійснює від імені територіальної громади правомочності власника цієї земельної ділянки.

Не змінює складу сторін у такому спорі рішення органу місцевого самоврядування про уповноваження виконавчого органу на укладання (оформлення, підписання) договору, адже з огляду на це уповноваження представник не набуває правомочностей власника земельної ділянки.

Отже, оскільки сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності є територіальна громада в особі міської ради та ТОВ (позивач), саме міська рада, а не її виконавчий орган є належним відповідачем у спорі про визнання договору купівлі-продажу укладеним.

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