Анализ подозрения по делу Тимура Миндича: ключевые процессуальные вопросы и пробелы доказывания

В украинском политико-правовом пространстве продолжается резонанс вокруг уголовного производства относительно коррупционных схем в украинском правительстве. По результатам скандала двух министров уволено, некоторые лица покинули страну, экс-министр Алексей Чернышов находится под стражей, бизнесмену Тимуру Миндичу сообщено о подозрении, а её текст уже попал в Интернет, что позволило юристам и экспертам детально проанализировать её содержание.

Специалисты обращают внимание: юридическое качество составленного подозрения вызывает серьёзную обеспокоенность — от обоснованности состава преступления до проблем подследственности и отсутствия базовых доказательств, необходимых для инкриминируемых статей.

Напомним, Тимура Миндича подозревают в создании преступной организации (статья 255 УК), легализации средств, полученных преступным путём (статья 209 УК), и незаконном влиянии на члена Кабинета Министров Украины (статья 344 УК).

В деле отсутствуют как потерпевшие, так и причинённый ущерб.

Кстати, обвинение в создании преступной организации больше похоже на журналистский репортаж и не подкрепляется основательными доказательствами. Сама же организация скорее напоминает квест для косплееров, которые только и занимаются тем, что выдумывают правила конспирации и передают по кругу деньги, нежели реальную структуру. Какие именно преступные действия они совершали, какова была их цель и в чём заключался преступный план — НАБУ скромно умалчивает.

Первое, что бросается в глаза: следствию так и не удалось установить, где именно созданная Миндичем организация брала те самые деньги. Если по-простому — для квалификации этого преступления по статье 209 УК необходимо доказать, что полученные средства были приобретены преступным путём. Однако, в результате каких финансовых операций эти средства были получены, детективы НАБУ не установили. Не установлены также размер и дальнейшая судьба этих средств. Однако это не помешало детективам автоматически объявить эти средства полученными незаконным путём. Фактически выводы следователей построены на предположениях.

Что касается обвинения во влиянии на Рустема Умерова — то оно сводится к единственному телефонному разговору, в котором Миндич о чём-то просил Умерова. Но этого явно недостаточно для серьёзного подозрения.

Для уголовной ответственности по ст. 344 УК необходимо, чтобы влияние было незаконным, имело конкретную цель (принудить к определённым действиям), было способно вызвать реальные последствия, имело чётко определённый способ (шантаж, угрозы, принуждение, корыстный мотив и т.д.).

Один разговор без содержания, без последствий и без давления по своему содержанию не является влиянием в понимании уголовного права.

Отдельные вопросы вызывает подследственность этих преступлений, поскольку НАБУ может проводить досудебное расследование по статье 209 УК лишь в определённых ограниченных случаях, а статьи УК 255 и 344 вообще не имеют отношения к этой организации.

В конце концов можем сделать вывод, что вряд ли составленное НАБУ подозрение в таком виде можно рассматривать как безупречный процессуальный документ, который бы соответствовал стандартам уголовного процесса, практике Верховного Суда и ЕСПЧ. Оно скорее напоминает медийный документ.

Одновременно в блогосфере высказывается мнение о том, а где же было НАБУ, которое год наблюдало за соучастниками схемы, перечислявшими средства в российскую федерацию, и не остановило эти действия? У общества возникает всё больше вопросов ко всем сторонам этого странного дела……

