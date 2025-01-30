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ВП ВС пояснила, хто є належним відповідачем у справі за позовом про визнання укладеним договору купівлі-продажу землі комунальної власності

12:48, 30 січня 2025
Велика Палата Верховного Суду зазначила, що належним відповідачем у справі за позовом про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності є саме орган місцевого самоврядування, а не його виконавчий орган.
ВП ВС пояснила, хто є належним відповідачем у справі за позовом про визнання укладеним договору купівлі-продажу землі комунальної власності
Фото: agropolit.com
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Належним відповідачем у справі за позовом покупця про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності в порядку статей 127, 128 ЗК України є орган місцевого самоврядування, що здійснює від імені територіальної громади правомочності власника цієї земельної ділянки відповідно до закону, в тому числі навіть у разі прийняття ним рішення про уповноваження виконавчого органу на укладання договору, адже з огляду на це уповноваження виконавчий орган не набуває правомочностей власника такої земельної ділянки.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду у справі від 18 грудня 2024 року № 907/825/22 (провадження № 12-13гс24).

ТОВ звернулося до суду з позовом до виконавчого органу міської ради про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки в запропонованій товариством редакції. Позивач стверджував, що відповідач зобов’язаний укласти з позивачем цей договір на виконання рішення міської ради щодо приватизації земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили.

У касаційній скарзі відповідач стверджував, що належним відповідачем у цій справі є міська рада, яка ухвалила рішення про продаж земельної ділянки.

За результатами розгляду справи Велика Палата ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій та відмовила в задоволенні позову з мотивів його заявлення до неналежного відповідача.

ВП ВС вказала, що у справі про визнання укладеним договору (зобов’язання укласти договір) позивачем є особа, яка бажає укласти договір, а відповідачем має бути сторона договору, яка відмовляється укласти договір, чим порушує права позивача.

Стороною договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності, який укладається в порядку статей 127, 128 ЗК України, є територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Отже, належним відповідачем у справі за позовом покупця про визнання укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності є територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування, що згідно із законом здійснює від імені територіальної громади правомочності власника цієї земельної ділянки.

Не змінює складу сторін у такому спорі рішення органу місцевого самоврядування про уповноваження виконавчого органу на укладання (оформлення, підписання) договору, адже з огляду на це уповноваження представник не набуває правомочностей власника земельної ділянки.

Отже, оскільки сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності є територіальна громада в особі міської ради та ТОВ (позивач), саме міська рада, а не її виконавчий орган є належним відповідачем у спорі про визнання договору купівлі-продажу укладеним.

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