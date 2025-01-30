Литва розглядає можливість відправки миротворців до України, – Головнокомандувач Збройних сил

Литва розглядає участь у миротворчій місії в Україні після угоди про припинення вогню, заявив Вайкшнорас.

Фото: LRT

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив про готовність розглянути можливість відправки литовських військових до України для виконання миротворчої місії. Про це повідомляє LRT.

Вайкшнорас зазначив, що західні країни вже декілька місяців обговорюють ідею введення миротворчих сил в Україну в разі досягнення угоди про припинення вогню. Генерал підкреслив, що Литва готова взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі.

«Якщо запитати, чи могла б Литва (відправити війська в Україну. – Ред.), так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також повинні взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі», – заявив Вайкшнорас у четвер.

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