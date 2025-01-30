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На Львівщині підліток впав з мосту висотою близько 15 метрів у річку

15:28, 30 січня 2025
У поліції кажуть, що хлопець впав у воду з власної необережності.
На Львівщині підліток впав з мосту висотою близько 15 метрів у річку
Джерело фото: Eugene Chystiakov / Unsplash
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У місті Стрий на Львівщині підліток впав з моста висотою близько 15 метрів у річку. У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області повідомили, що хлопця 2011 року народження госпіталізували до лікарні. Інцидент трапився 29 січня.

За інформацією «УП. Життя», коли рятувальники прибули на місце події, підліток перебував у воді та потребував допомоги медиків.

«Рятувальники транспортували травмованого юнака на ношах до карети швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні», – сказали у ДСНС.

Водночас речниця поліція Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що хлопець впав у воду з власної необережності. Наразі поліцейські спілкуються з підлітком, щоб з’ясувати всі обставини події.

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Львів діти ДСНС

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