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Недопущення ліквідації держпідприємств у сфері енергетики шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство — підписано закон

12:12, 30 січня 2025
Документ продовжує на 1 рік термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень щодо окремих державних підприємств у сфері енергетики.
Недопущення ліквідації держпідприємств у сфері енергетики шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство — підписано закон
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4217-IX про відновлення платоспроможності окремих державних підприємств, що перебувають у критичному стані — законопроект 12220.

Акт продовжує на 1 рік термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень щодо окремих державних підприємств у сфері енергетики, а також на накладення арештів та порушення справ про банкрутство.

Мораторій встановлено до 1 січня 2026 року.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроект 12220 спрямований на недопущення ліквідації державних вугледобувних підприємств та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом продовження дії мораторію на їх банкрутство.

За інформацією Міністерства енергетики, реалізація положень законопроекту дозволить зберегти функціонування згаданих підприємств.

«На цей час, незважаючи на заходи що вживаються, державні вугледобувні підприємства перебувають у складному фінансово-економічному стані. Так, шахтний фонд галузі вкрай застарілий, морально та фізично зношений, що визначає його низьку інвестиційну привабливість. Знос основних фондів становить понад 60%.

Основним чинником, що заважає та перешкоджає розвитку галузі, є недостатній обсяг коштів, зокрема для технічного переоснащення підприємств галузі, на виплату в повному обсязі заробітної плати працівникам, оплати необхідних товарів та послуг, розрахунків за спожиту електроенергію, сплати податків і зборів, що в результаті не дає можливості забезпечити стабільне функціонування підприємств і їх подальший розвиток.

Останнім часом ситуація на державних вугледобувних підприємствах значно погіршилася у зв’язку з агресією рф. Низку суб’єктів господарювання (ПАТ «Лисичанськвугілля», державні підприємства: «Первомайськвугілля», «Торецьквугілля», «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля», «Шахта ім. М.С. Сургая», «Ш/у «Південнодонбаське №1») фактично зруйновано в результаті артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських військ, а територія, на який вони розташовані, тимчасово окупована.

Водночас фінансові зобов’язання зазначених підприємств залишаються актуальними. Під постійною загрозою ракетних обстрілів та ударів БПЛА, перманентного відключення електроенергії перебувають державні підприємства вугільної галузі Львівської та Волинської областей. Така ситуація призводить до завдання значних збитків цим підприємствам, суттєвого погіршення їх фінансового стану, зростання кредиторської заборгованості.

Скасування мораторію на виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств призведе до їх банкрутства та подальшої ліквідації» - раніше зазначав Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

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Володимир Зеленський

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