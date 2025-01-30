На Житомирщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації через страх вбивати

Черняхівський районний суд Житомирської області виніс вирок чоловіку, який категорично відмовився від мобілізації після отримання повістки. За рішенням суду, йому призначено іспитовий термін на один рік. Про це йдеться у вироку суду у справі № 293/853/24.
У травні 2024 року чоловіка було визнано придатним до мобілізації, проте він відмовився отримати повістку. Під час судового засідання він пояснив свою відмову тим, що не служив в армії та боїться вбивати людей. Крім того, він зазначив, що не повідомив уповноваженим особам про наявність у нього трьох неповнолітніх дітей, що є підставою для відстрочки мобілізації.
Чоловік надав суду результат дослідження аналізу ДНК, який підтверджує його батьківство старшої доньки співмешканки. Він також вказав, що хоча офіційно не перебуває у шлюбі, разом з дружиною вони виховують трьох спільних дітей, яких він має утримувати.
Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (відмова від мобілізації) та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну.
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