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На Житомирщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації через страх вбивати

19:21, 30 січня 2025
Чоловік, який відмовився від мобілізації через страх і сімейні обставини, отримав іспитовий термін.
На Житомирщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації через страх вбивати
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Черняхівський районний суд Житомирської області виніс вирок чоловіку, який категорично відмовився від мобілізації після отримання повістки. За рішенням суду, йому призначено іспитовий термін на один рік. Про це йдеться у вироку суду у справі № 293/853/24.

У травні 2024 року чоловіка було визнано придатним до мобілізації, проте він відмовився отримати повістку. Під час судового засідання він пояснив свою відмову тим, що не служив в армії та боїться вбивати людей. Крім того, він зазначив, що не повідомив уповноваженим особам про наявність у нього трьох неповнолітніх дітей, що є підставою для відстрочки мобілізації.

Чоловік надав суду результат дослідження аналізу ДНК, який підтверджує його батьківство старшої доньки співмешканки. Він також вказав, що хоча офіційно не перебуває у шлюбі, разом з дружиною вони виховують трьох спільних дітей, яких він має утримувати.

Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (відмова від мобілізації) та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

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суд Житомирська область мобілізація

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