Володимир Зеленський підписав закон про відновлення моніторингу викидів парникових газів

Документ унормовує роботу Єдиного Реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Фото: ukrautoprom.com.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4187-IX про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів – законопроект 12131.

Закон є частиною реалізації Плану для Ukraine Facility (програми фінансової підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років).

Документ передбачає, зокрема:

відновлення обов’язкової системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам;

створення єдиного Реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

реєстрацію установок, які здійснюють викиди парникових газів в автоматичному режимі;

обов’язковість дотримання вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з урахуванням безпекової ситуації;

прозорість і точність розрахунків викидів парникових газів

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