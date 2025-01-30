Володимир Зеленський підписав закон про відновлення моніторингу викидів парникових газів

11:42, 30 січня 2025
Документ унормовує роботу Єдиного Реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.
Фото: ukrautoprom.com.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4187-IX про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів – законопроект 12131.
Закон є частиною реалізації Плану для Ukraine Facility (програми фінансової підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років).
Документ передбачає, зокрема:
- відновлення обов’язкової системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам;
- створення єдиного Реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
- реєстрацію установок, які здійснюють викиди парникових газів в автоматичному режимі;
- обов’язковість дотримання вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з урахуванням безпекової ситуації;
- прозорість і точність розрахунків викидів парникових газів
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