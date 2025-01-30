Мінкульт вніс Джигурду до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Україна включила Микиту Джигурду до списку осіб, що підтримують російську агресію.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України включило російського актора Микиту Джигурду до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни. Відповідний наказ був опублікований на сайті відомства.

Джигурда потрапив до оновленого переліку через активну участь у антиукраїнських заходах, організованих Росією, зокрема спрямованих на виправдання і легітимізацію збройної агресії РФ проти України.

Таким чином, кількість осіб, внесених до цього списку, зросла до 240. Відзначено, що до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вперше було включено росіян у 2022 році, а у 2023-2024 роках до нього додано ще кілька десятків осіб, включаючи акторів, музикантів та гумористів, серед яких були і виключення, як у випадку російського гумориста Максима Галкіна, який був виключений з переліку цього року.

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