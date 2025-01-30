Минкульт внес Джигурду в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Украина включила Никиту Джигурду в список лиц, поддерживающих российскую агрессию.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило российского актера Никиту Джигурду в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

Джигурда попал в обновленный перечень из-за активного участия в антиукраинских мероприятиях, организованных Россией, в частности направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Таким образом, количество лиц, внесенных в этот список, возросло до 240. Отмечено, что в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, впервые были включены россияне в 2022 году, а в 2023-2024 годах в него добавлено еще несколько десятков человек, включая актеров, музыкантов и юмористов, среди которых были и исключения, как в случае российского юмориста Максима Галкина, который был исключен из перечня в этом году.

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