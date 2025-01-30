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На Одещині почали прибирати мазут на узбережжі, відео

14:16, 30 січня 2025
На Одещині почали прибирати нафтопродукти, що витекли через аварію двох російських танкерів.
На Одещині почали прибирати мазут на узбережжі, відео
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В Одеській області на території піщаного пересипу Чорного моря вздовж частини Джантшейського лиману та озера Сасик почали прибирати нафтопродукти, що витекли через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомив голова Лиманської громади Василь Резніченко.

«Комунальники Лиманської сільської ради за дорученням Одеської ОВА розпочали прибирати нафтопродукти на території піщаного пересипу Чорного моря вздовж частини Джантшейського лиману та озера Сасик», - зазначив він.

Замазучений пісок передадуть до спеціальної установи для переробки та відновлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Одещині узбережжя Чорного моря вкрилося плямами мазуту.  Токсичні згустки нафтопродуктів потрапили у воду внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» 15 грудня 2024 року в Керченській протоці.

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Одеса

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