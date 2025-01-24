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На Одещині узбережжя Чорного моря вкрилося плямами мазуту – фото та відео

11:50, 24 січня 2025
Мазут вилився після аварії російських танкерів у Керченській протоці і після шторму дістався берега Одещини.
На Одещині узбережжя Чорного моря вкрилося плямами мазуту – фото та відео
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У Білгород-Дністровському районі Одеської області на пляжі Лиманської громади після нещодавнього шторму виявили чорні маслянисті плями, ймовірно, мазуту. Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національний природний парк «Тузлівські лимани» штормом винесло мазут,  якій вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці. Я писав, що  наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тон мазуту, якій вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття», – розповів Русєв.

За його словами, йдеться про наслідки діяльності росії, які можуть спричинити поступове знищення екосистеми Чорного моря. Русєв зазначив, що мазут, імовірно, потрапив у море через затонулі російські танкери.

Темні речовини зі специфічним запахом помічені на значній відстані — 20-45 метрів від води. Зразки речовин уже відправлено до Українського наукового екологічного центру моря для детального аналізу.

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росія Одеса нафта Чорне море

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