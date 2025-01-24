Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Хочете отримати другу вищу освіту — чи потрібно складати НМТ для вступу

12:44, 24 січня 2025
Можливість отримати другу вищу освіту без НМТ мають лише ті, хто планує вступати виключно на контракт.
Хочете отримати другу вищу освіту — чи потрібно складати НМТ для вступу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стало відомо, чи мають складати національний мультипредметний тест вступники, які хочуть отримати другу вищу освіту. Про це повідомило видання Освіта.ua

Так, отримати другу вищу освіту на основі раніше здобутого ступеня бакалавра чи магістра можна без НМТ. Однак така можливість доступна лише в тих вступників, які планують вступати виключно на контракт.

У випадку, якщо ж особа, яка планує здобути другу вищу освіту, першу освіту здобула на контракті, а тепер  хоче вступати на бюджет, вона має скласти мультитест.

«Якщо такий вступник має результати НМТ за 2022, 2023 або 2024 рік, їх також можна використати для вступу на другу вищу освіту у 2025 році», – зазначає видання.

Для вступу на контракт абітурієнт, що вже має або здобуває вищу освіту, повинен скласти фаховий іспит у закладі вищої освіти. Фаховий іспит буде проводитись із тієї спеціальності, за якою планує вчитися абітурієнт.

«Цей іспит має на меті перевірити здатність вступника опанувати освітню програму певного рівня та оцінити його загальний рівень знань у певній освітній галузі», – йдеться у повідомленні.

Вступники можуть знайти програми іспитів та рекомендовану літературу для підготовки на сайті обраного закладу вищої освіти або уточнити ці питання в приймальній комісії.

Право на здобуття другої вищої освіти мають особи, у яких є диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

Також здобути другу вищу освіту можуть студенти, які на момент вступу навчаються в закладі вищої освіти не менше одного року та вчасно виконують у повному обсязі свій індивідуальний навчальний план.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Палаті представників запропонували проект змін до Конституції США щодо дозволу Дональду Трампу балотуватися на третій термін

Пропонуються зміни до Конституції США, за якими Дональд Трамп чи будь-який інший кандидат зможе балотуватися на третій термін президентських повноважень.

Засуджені високопосадовці зможуть обміняти покарання на проходження військової служби – Кабмін вніс уточнюючі зміни

Кабмін вніс зміни, за якими засуджені службові особи, які займали особливо відповідальне становище, зможуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин.

Обмежено придатних, які звернуться з заявою про відстрочку, спочатку направлять на медогляд

Для обмежено придатних, які будуть звертатися до ТЦК із заявою про відстрочку, передбачили виняток щодо направлення на медогляд.

Батько на блокпосту сховав в автомобілі сина від ТЦК, але отримав від поліції протокол за статтею 130 — що вирішив суд

Суд вказав, що поліцейські упереджено поставилися до громадянина та зробили все, щоб протокол за ст. 130 став реальністю.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді