Хочете отримати другу вищу освіту — чи потрібно складати НМТ для вступу

Можливість отримати другу вищу освіту без НМТ мають лише ті, хто планує вступати виключно на контракт.

Стало відомо, чи мають складати національний мультипредметний тест вступники, які хочуть отримати другу вищу освіту. Про це повідомило видання Освіта.ua

Так, отримати другу вищу освіту на основі раніше здобутого ступеня бакалавра чи магістра можна без НМТ. Однак така можливість доступна лише в тих вступників, які планують вступати виключно на контракт.

У випадку, якщо ж особа, яка планує здобути другу вищу освіту, першу освіту здобула на контракті, а тепер хоче вступати на бюджет, вона має скласти мультитест.

«Якщо такий вступник має результати НМТ за 2022, 2023 або 2024 рік, їх також можна використати для вступу на другу вищу освіту у 2025 році», – зазначає видання.

Для вступу на контракт абітурієнт, що вже має або здобуває вищу освіту, повинен скласти фаховий іспит у закладі вищої освіти. Фаховий іспит буде проводитись із тієї спеціальності, за якою планує вчитися абітурієнт.

«Цей іспит має на меті перевірити здатність вступника опанувати освітню програму певного рівня та оцінити його загальний рівень знань у певній освітній галузі», – йдеться у повідомленні.

Вступники можуть знайти програми іспитів та рекомендовану літературу для підготовки на сайті обраного закладу вищої освіти або уточнити ці питання в приймальній комісії.

Право на здобуття другої вищої освіти мають особи, у яких є диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

Також здобути другу вищу освіту можуть студенти, які на момент вступу навчаються в закладі вищої освіти не менше одного року та вчасно виконують у повному обсязі свій індивідуальний навчальний план.

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