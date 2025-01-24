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Хотите получить второе высшее образование — нужно ли сдавать НМТ для поступления

12:44, 24 января 2025
Возможность получить второе высшее образование без НМТ имеют только те, кто планирует вступать исключительно в контракт.
Хотите получить второе высшее образование — нужно ли сдавать НМТ для поступления
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Стало известно, должны ли сдавать национальный мультипредметный тест поступающие, которые желают получить второе высшее образование. Об этом сообщило издание Освіта.ua

Так получить второе высшее образование на основе ранее полученной степени бакалавра или магистра можно без НМТ. Однако такая возможность доступна только у поступающих, которые планируют вступать исключительно на контракт.

В случае, если же лицо, планирующее получить второе высшее образование, первое образование получило на контракте, а теперь хочет поступать на бюджет, оно должно составить мультитест.

«Если такой поступающий имеет результаты НМТ за 2022, 2023 или 2024 год, их также можно использовать для поступления на второе высшее образование в 2025 году», – отмечает издание.

Для вступления на контракт абитуриент, уже имеющий или получающий высшее образование, должен сдать профессиональный экзамен в заведении высшего образования. Профессиональный экзамен будет проводиться по специальности, по которой планирует учиться абитуриент.

«Этот экзамен имеет целью проверить способность поступающего овладеть образовательной программой определенного уровня и оценить его общий уровень знаний в определенной образовательной области», – говорится в сообщении.

Поступающие могут найти программы экзаменов и рекомендованную литературу для подготовки на сайте избранного высшего образования или уточнить эти вопросы в приемной комиссии.

Право на получение второго высшего образования имеют лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра.

Также получить второе высшее образование могут студенты, которые на момент поступления учатся в высшем образовании не менее одного года и вовремя выполняют в полном объеме свой индивидуальный учебный план.

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образование

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