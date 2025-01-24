Венгрия может ветировать санкции ЕС против России – Виктор Орбан выдвинул условия

Орбан требует от Украины возобновить транзит газа.

Фото: PMG.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка продолжения антироссийских санкций будет зависеть от выполнения Украиной ряда условий. Об этом сообщает Pravda Hungary.

По словам Орбана, санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина возобновит транзит газа, прекратит атаки на газопровод «Турецкий поток» и устранит угрозы транзита нефти.

Издание отмечает, что у Евросоюза нет запасного плана на случай, если Венгрия наложит вето на голосование по расширению санкций против России. Пакеты санкций ЕС должны продлевать каждые полгода, а для этого нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Следующее голосование запланировано на 31 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.