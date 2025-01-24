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Венгрия может ветировать санкции ЕС против России – Виктор Орбан выдвинул условия

11:14, 24 января 2025
Орбан требует от Украины возобновить транзит газа.
Венгрия может ветировать санкции ЕС против России – Виктор Орбан выдвинул условия
Фото: PMG.ua
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка продолжения антироссийских санкций будет зависеть от выполнения Украиной ряда условий. Об этом сообщает Pravda Hungary.

По словам Орбана, санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина возобновит транзит газа, прекратит атаки на газопровод «Турецкий поток» и устранит угрозы транзита нефти.

Издание отмечает, что у Евросоюза нет запасного плана на случай, если Венгрия наложит вето на голосование по расширению санкций против России. Пакеты санкций ЕС должны продлевать каждые полгода, а для этого нужна единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Следующее голосование запланировано на 31 января.

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россия ЕС Венгрия Орбан газ

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