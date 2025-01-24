Апелляция ВАКС закрыла производство о запрете продажи активов Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов намерено подать кассационную жалобу.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство о запрете продажи арестованных активов Виктора Медведчука. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Так, по результатам рассмотрения коллегией судей принято решение о закрытии производства по апелляционной жалобе представителей АРМА на определение ВАКС.

«Минюст отстаивает последовательную позицию по активам подсанкционных лиц по тем делам, где есть основания и доказательства для применения санкции взыскания. Важно подчеркнуть, что безвозвратное взыскание активов возможно именно в рамках санкционной процедуры по решению ВАКС.

Наша правовая позиция защищает государство от будущих компенсаций и риска возврата имущества собственнику. Ведь санкционное взыскание активов – это безвозвратный переход имущества в собственность государства без права на компенсацию бывшему собственнику. При реализации арестованного имущества в рамках уголовного производства, в случае закрытия дела без приговора о конфискации, все средства от продажи должны быть возвращены владельцу после закрытия дела и снятия ареста», — отметили в министерстве.

Как сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума в комментарии «Суспільному», АРМА будет подавать кассационную жалобу.

Известно, что 25 декабря 2024 года постановлением ВАКС, кроме прочего, было запрещено АРМА осуществлять реализацию (отчуждение) движимого и недвижимого имущества, прямо и косвенно принадлежащего ответчикам по делу № 991/5770/24 и в отношении которого ответчики могут совершать действия, тождественные распоряжение им, требование о взыскании которого в доход государства содержится в исковом заявлении Минюста.

Запрет осуществлять реализацию (отчуждение) касается исключительно активов Медведчука В.В. и Марченко О.М., которые находятся на территории Украины.

8 января АРМА была подана апелляционная жалоба на определение Высшего антикоррупционного суда от 25.12.2024 об отмене мер обеспечения в части АРМА.

Ранее сообщалось, что АРМА ищет управителей для квартир, домов и земельного участка Медведчука.

Кроме того, АРМА выручило более 1 млн. гривен за продажу 80 картин Медведчука.

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