АРМА виручило понад 1 млн гривень за продаж 80 картин Медведчука

Триває процес реалізації ще 56 полотен.

На торгах через систему Прозорро.Продажі успішно реалізували вже 80 картин із арештованої колекції Віктора Медведчука. Як зазначають у АРМА, загальна сума від реалізації колекції наразі становить 1 021 760 гривень.

Крім того, триває процес реалізації ще 56 полотен.

Додамо, що раніше вже було успішно реалізувано інші арештовані активи Медведчука, зокрема, колекцію дорогих годинників, автомобіль Maybach, квадроцикли та баггі.

Нагадаємо, що найдешевшою картиною у конфіскованій колекції Медведчука визнали портрет Медведчука.

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