Найдешевшою картиною у конфіскованій колекції Медведчука визнали портрет Медведчука – АРМА

Невдовзі 136 картин підуть з молотка.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про те, що отримало незалежну оцінку 136 картин, які раніше належали Віктору Медведчуку.

Як зазначається, усю колекцію розділили на дві частини: 149 картин мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн. Ці 136 картин і підуть з молотка.

Серед найдорожчих робіт:

392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий)

374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор - Вітіковський Лев)

349 тис. грн — Трійка (автор - Стойлов Костянтин)

284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий)

170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор - Сергій Резніченко)

170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор - Сергій Резніченко)

175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор - Сергій Резніченко)

107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор - Михайло Сапатюк)

71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор - Муравська Наталія)

60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)

54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Однією з найдешевших картин є Портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тис. грн.

Як вказують у АРМА, за висновком експертів ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство з пошуку та менеджменту активів повідомило про те, що продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку.

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