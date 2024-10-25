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Найдешевшою картиною у конфіскованій колекції Медведчука визнали портрет Медведчука – АРМА

22:00, 25 жовтня 2024
Невдовзі 136 картин підуть з молотка.
Найдешевшою картиною у конфіскованій колекції Медведчука визнали портрет Медведчука – АРМА
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про те, що отримало незалежну  оцінку 136 картин, які раніше належали Віктору Медведчуку.

Як зазначається, усю колекцію розділили на дві частини: 149 картин мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн. Ці 136 картин і підуть з молотка.

Серед найдорожчих робіт: 

  • 392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий)
  • 374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор - Вітіковський Лев)
  • 349 тис. грн — Трійка (автор - Стойлов Костянтин)
  • 284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий)
  • 170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор - Сергій Резніченко)
  • 170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор - Сергій Резніченко)
  • 175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор - Сергій Резніченко)
  • 107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор - Михайло Сапатюк) 
  • 71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор - Муравська Наталія)
  • 60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
  • 54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Однією з найдешевших картин є Портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тис. грн.

Як вказують у АРМА, за висновком експертів ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство з пошуку та менеджменту активів повідомило про те, що продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку.

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АРМА

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