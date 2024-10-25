Найдешевшою картиною у конфіскованій колекції Медведчука визнали портрет Медведчука – АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про те, що отримало незалежну оцінку 136 картин, які раніше належали Віктору Медведчуку.
Як зазначається, усю колекцію розділили на дві частини: 149 картин мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн. Ці 136 картин і підуть з молотка.
Серед найдорожчих робіт:
Однією з найдешевших картин є Портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тис. грн.
Як вказують у АРМА, за висновком експертів ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство з пошуку та менеджменту активів повідомило про те, що продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку.
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