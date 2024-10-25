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В Україні затримали 19 адміністраторів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували маршрути ТЦК

15:20, 25 жовтня 2024
Зловмисники публікували локації пересування ТЦК та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових.
В Україні затримали 19 адміністраторів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували маршрути ТЦК
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СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ. Також вони знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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СБУ Національна поліція ТЦК

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