В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

План Європейської комісії встановити більш суворі правила щодо того, як країни можуть отримати доступ до бюджетних коштів ЄС, викликав серйозну негативну реакцію з боку інституцій Брюсселя та національних столиць. Про це повідомляє Politico.

«Виконавча влада ЄС зараз стикається з важкою боротьбою за реалізацію суперечливого плану прив’язки виплат державам з 2028 до 2034 року до завершення ключових економічних і політичних реформ» - зазначає видання.

Так, неофіційний документ Єврокомісії, опублікований Politico, в якому викладаються жорсткіші умови для країн, щоб отримати доступ до коштів ЄС, що становить 1,2 трильйона євро, «викликав шок» у середовищі ЄС і за його межами.

Відповідно до тексту, близько 530 програм, які зараз діють для кожної країни ЄС, будуть об’єднані в єдину «національну касу», яка визначатиме витрати в різних секторах, починаючи від сільськогосподарських субсидій до соціального житла.

У документі зазначено, що країни повинні будуть усунути гендерний розрив, щоб отримати гроші на соціальне житло або просувати органічне землеробство, щоб отримати доступ до сільськогосподарського фінансування — крок, який, ймовірно, викличе незгоду серед фермерів, які покладаються на субсидії ЄС.

Критики побоюються, що ці плани можуть надати бюджетному департаменту Єврокомісії надмірні повноваження щодо розподілу коштів на шкоду регіонам, фермерам, законодавцям і контролюючим органам.

Як зазначає видання, за звичною динамікою заможні північні країни ЄС виступають на підтримку моделі «гроші за реформи», тоді як країни Центральної та Східної Європи, які отримують основну частину фінансування ЄС, виступають проти неї.

Найбільші одержувачі коштів ЄС стурбовані тим, що ці радикальні ідеї є димовою завісою для скорочення існуючих програм, включаючи сільське господарство, і перенаправлення грошей на нові пріоритети, такі як оборона та промислове будівництво.

Як вказує видання, через війну біля кордонів, Єврокомісія перебуває під ще більшим тиском, щоб спрямувати інвестиції до нових секторів, таких як оборона, яка наразі становить невелику частку.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визначила напрямок руху, доручивши новому комісару ЄС з питань бюджету Пьотру Серафіну розробити «план для кожної країни, який пов’язує ключові реформи з інвестиціями» у своєму листі .

Найбільша зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

«Радикально змінивши правила, Комісія хоче вирішити «стратегічну залежність» від іноземних країн і сприяти загальноєвропейському промисловому відродженню, яке пропагував колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі у своєму знаковому звіті про конкурентоспроможність .

Третій і четвертий стовпи зосереджені на розширенні та фінансуванні іноземних країн, а також на витратах на персонал, але є небагато деталей щодо того, що може змінитися найближчим часом» - зазначає видання.

Загалом ця модель знаменує різку зміну поточної практики ЄС щодо фінансування місцевих регіонів або національних урядів з меншими зобов’язаннями.

Критики звинувачують фон дер Ляєн у тому, що вона відіграє величезну роль у тому, як ЄС розподіляє кошти на шкоду місцевим органам влади та іншим департаментам Комісії.

У подальшому документ передбачає спеціальну керівну групу, яка керуватиме бюджетним процесом. До неї увійдуть президент Єврокомісїї Урсула фон дер Ляєн, бюджетний департамент і Генеральний секретаріат, який діє під безпосереднім керівництвом президента Єврокомісїї. Віце-президенти та інші відділи можуть бути залучені просто як «запрошені».

Опоненти цього підходу припускають, що він позбавляє влади Генеральних директоратів — брюссельської версії міністерств, — які часто вважалися більш податливими галузевим інтересам. Наприклад, департамент сільського господарства звинуватили у захисті автоматичних платежів фермерам, тоді як регіональний департамент критики вважали занадто зосередженим на місцевому — на відміну від загальноєвропейського — виміру.

Нещодавно у відкритому листі понад 130 регіонів розкритикували ідею Комісії створити план для кожної країни.

Автор: Наталя Мамченко

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