В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

План Европейской комиссии установить более строгие правила относительно того, как страны могут получить доступ к бюджетным средствам ЕС, вызвал серьезную негативную реакцию со стороны институтов Брюсселя и национальных столиц. Об этом сообщает Politico.

«Исполнительные власти ЕС сейчас сталкиваются с тяжелой борьбой за реализацию противоречивого плана привязки выплат государствам с 2028 по 2034 год к завершению ключевых экономических и политических реформ» - отмечает издание.

Так, неофициальный документ Еврокомиссии, опубликованный Politico, в котором излагаются более жесткие условия для стран, чтобы получить доступ к средствам ЕС, составляющим 1,2 триллиона евро, «вызвал шок» в среде ЕС и за его пределами.

Согласно тексту, около 530 программ, действующих сейчас для каждой страны ЕС, будут объединены в единую «национальную кассу», которая будет определять расходы в разных секторах, начиная от сельскохозяйственных субсидий до социального жилья.

В документе говорится, что страны должны будут устранить гендерный разрыв, чтобы получить деньги на социальное жилье или продвигать органическое земледелие, чтобы получить доступ к сельскохозяйственному финансированию — шаг, который, вероятно, вызовет несогласие среди фермеров, которые полагаются на субсидии ЕС.

Критики опасаются, что эти планы могут предоставить бюджетному департаменту Еврокомиссии чрезмерные полномочия по распределению средств в ущерб регионам, фермерам, законодателям и контролирующим органам.

Как отмечает издание, по привычной динамике состоятельные северные страны ЕС выступают в поддержку модели «деньги за реформы», тогда как страны Центральной и Восточной Европы, получающие основную часть финансирования ЕС, выступают против нее.

Крупнейшие получатели средств ЕС обеспокоены тем, что эти радикальные идеи являются дымовым занавесом для сокращения существующих программ, включая сельское хозяйство, и перенаправление денег на новые приоритеты, такие как оборона и промышленное строительство.

Как указывает издание, из-за войны у границ Еврокомиссия находится под еще большим давлением, чтобы направить инвестиции в новые сектора, такие как оборона, которая сейчас составляет небольшую долю.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен определила направление движения, поручив новому комиссару ЕС по бюджету Петру Серафину разработать «план для каждой страны, который связывает ключевые реформы с инвестициями» в своем письме.

Наибольшее изменение действующих правил заключается в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

«Радикально изменив правила, Комиссия хочет решить «стратегическую зависимость» от иностранных стран и способствовать общеевропейскому промышленному возрождению, пропагандируемому бывшим премьер-министром Италии Марио Драги в своем знаковом отчете о конкурентоспособности.

Третий и четвертый столпы сосредоточены на расширении и финансировании иностранных стран, а также на расходах на персонал, но есть немного деталей по поводу того, что может измениться в ближайшее время» - отмечает издание.

В целом, эта модель знаменует резкое изменение текущей практики ЕС по финансированию местных регионов или национальных правительств с меньшими обязательствами.

Критики обвиняют фон дер Ляйен в том, что она играет огромную роль в том, как ЕС распределяет средства в ущерб местным органам власти и другим департаментам Комиссии.

В дальнейшем документ предусматривает специальную руководящую группу, которая будет управлять бюджетным процессом. В нее войдут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бюджетный департамент и Генеральный секретариат, действующий под непосредственным руководством президента Еврокомиссии. Вице-президенты и другие отделы могут быть привлечены просто как приглашенные.

Оппоненты этого подхода предполагают, что он лишает власти Генеральных директоратов — брюссельской версии министерств, часто считавшихся более податливыми отраслевыми интересами. К примеру, департамент сельского хозяйства обвинили в защите автоматических платежей фермерам, тогда как региональный департамент критики считали слишком сосредоточенным на местном — в отличие от общеевропейского — измерении.

Недавно в открытом письме более 130 регионов подвергли критике идею Комиссии создать план для каждой страны.

Автор: Наталя Мамченко

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