Украину 26 октября накроет туман – видимость на дорогах составит до 500 м

В ГСЧС предупредили об I уровне опасности.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают граждан о тумане, который накроет Украину 26 октября.

Так, по информации Укргидрометцентра, ночью и утром 26 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях ожидается туман.

Видимость на дорогах будет составлять 200-500 м – I уровень опасности.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах.

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