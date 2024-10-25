Україну 26 жовтня накриє туман – видимість на дорогах становитиме до 500 м

У ДСНС попередили про I рівень небезпеки.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають громадян про туман, який накриє Україну 26 жовтня.

Так, за інформацією Укргідрометцентра, вночі та вранці 26 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Кіровоградській областях очікується туман.

Видимість на дорогах становитиме 200-500 м – I рівень небезпеки.

Водіїв та пішоходи закликають бути обережними на дорогах.

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