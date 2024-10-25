МОН обрало 6 університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл

У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.

Фото: zi.ua

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу «Стартап-школа - інкубатор – акселератор». МОН обрало 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

За його словами, у стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.

«Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї», - сказав він.

Перші 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

— Національний авіаційний університет

— Вінницький національний технічний університет

— Київський академічний університет

— Сумський державний університет

— Дніпровська політехніка

— Одеська політехніка

«Ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. Університети допомагатимуть студентам, у яких зʼявилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок», - заявив Михайло Федоров.

Він додав, що інноваційні стартапи можуть стати основою для повоєнного відновлення України. Тому потрібно дати можливість молодим фахівцям працювати над власними продуктами, щоб вони перетворювалися на глобальні бізнеси.

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